Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray cephesine zor soru: Maçtan önce neden aklınıza gelmedi?

Suudi Arabistan'da oynanması beklenen Süper Kupa finali iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk hassasiyeti nedeniyle oynanmayan karşılaşma hem ülkemizde hem de dış basında geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"MAÇTAN ÖNCE NEDEN AKILLARINA GELMEMİŞ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benden daha Atatürkçünüz yok" diyerek cümleye başlayan Çakar, "Ancak bir de gerçekler var futbolun kuralları var. Maçlarda giyinilecek formalarla alakalı FIFA'nın kuralları net. En az 15 gün önceden hangi takımın ne giyeceği bildirilmek zorunda. Maçta ne giyinilip ne giyinilmeyeceğine Suud-i Arabistan değil FIFA karar veriyor. Son gün 'ben bunu değil şunu giyineceğim' diyemezsin FIFA bunu kabul etmez. Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş? En önemli kural: Oyun sırasında kural değiştirilmez" dedi.

İşte Çakar'ın o paylaşımı;