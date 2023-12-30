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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray cephesine zor soru: Maçtan önce neden aklınıza gelmedi?

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Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "En az 15 gün önceden hangi takımın ne giyeceği bildirilmek zorunda. Maçta ne giyinilip ne giyinilmeyeceğine Suud-i Arabistan değil FIFA karar veriyor. Son gün 'ben bunu değil şunu giyineceğim' diyemezsin FIFA bunu kabul etmez. Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş?" ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'da oynanması beklenen Süper Kupa finali iptal edildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk hassasiyeti nedeniyle oynanmayan karşılaşma hem ülkemizde hem de dış basında geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan çarpıcı bir değerlendirme geldi.

"MAÇTAN ÖNCE NEDEN AKILLARINA GELMEMİŞ"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Benden daha Atatürkçünüz yok" diyerek cümleye başlayan Çakar, "Ancak bir de gerçekler var futbolun kuralları var. Maçlarda giyinilecek formalarla alakalı FIFA'nın kuralları net. En az 15 gün önceden hangi takımın ne giyeceği bildirilmek zorunda. Maçta ne giyinilip ne giyinilmeyeceğine Suud-i Arabistan değil FIFA karar veriyor. Son gün 'ben bunu değil şunu giyineceğim' diyemezsin FIFA bunu kabul etmez. Maçtan önce Atatürk neden bu arkadaşların aklına gelmemiş? En önemli kural: Oyun sırasında kural değiştirilmez" dedi.

İşte Çakar'ın o paylaşımı;

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ve Galatasaray cephesine zor soru: Maçtan önce neden aklınıza gelmedi?

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (14)

orhan yaldız:

Bir sen uyaniksin demi sırf dikkat çekmek için yazdığına bak. Yahu bu takımların giyeceği formalar belli sadece ısınırken giyeceği tişört lerden dolayı böyle bir olay yaşandı. Formalardan dolayı değil yani..

Yanıtla11257
Ahmet Say:

Şov ya başka dertleri yok maksat Araplarla aramızı bozmak

Yanıtla4649
önder atsu:

Sığır taraftarı almadılar stada, onudamı fifa belirliyor

Yanıtla3657
Onur Yener:

Sayın Çakar bunların amacı futbol değil, Atatürk'ün adını kullanıp siyasi kriz çıkarmak, başarılarla gündeme gelmeyen başkan bozuntusu bu şekilde gündemde kalmaya çalışıyor...

Yanıtla3456
Sessiz ciglik:

Helal olsun kardesim. Vallahi senin gibi insanlarin var oldugunu bilmek beni umutlu ediyor. Saygilar

57
Mehmet Vatandaş:

maçta ne giyileceğine diyor fifa maç öncesi demiyor bu birincisi ikincisi fifa maça gelen seyircinin ne giyeceğine de karışıyor mu?? Her topa girme ucuz kahramanlık yapma

Yanıtla3346
Halit:

ohooo beceriksizlik bizdeymiş futboldan bu yüzden nefret ediyorum saçmalıklar sporu

Yanıtla735
HASAN ÖNGÜN:

Provokasyon başka birşey değil. Bilmiyormuydunuz???? Haklı soru

Yanıtla1619
ihtiyar:

Futbol kurallarını bilmeyenler bı susun ya tüm suç klüplerin edebiyat yapıyorlar kurallar açıktır ve herkes için aynıdır bilmeyenler boş yapmasın

Yanıtla819
Poyraz:

Evet başkanlar hesap verecek

Yanıtla24
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