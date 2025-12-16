Kütahyalı judocudan bronz madalya
Kütahya'yı temsil eden genç judocu Ahmet Burak Maran, Zonguldak'ta düzenlenen Uluslararası Madenciler Judo Müsabakaları'nda 26 kilogram kategorisinde bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.
26 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, sergilediği üstün performansla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Uluslararası arenada elde edilen bu derece, Kütahya spor camiasında gururla karşılandı.
Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, başarılı sporcuyu tebrik ederek spor hayatında nice başarılar diledi. - KÜTAHYA