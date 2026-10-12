Ahmet Arel Barut, İtalya'da Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda madalya arıyor.

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Milli sporcu Ahmet Arel Barut, İtalya'da düzenlenecek Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak istiyor.

Optimist sınıfında 6 yıldır Tekirdağ Yelken Spor Kulübünde mücadele eden 13 yaşındaki Ahmet Arel, Türkiye Yelken Federasyonunun lig yarışları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda 8 kız ve 8 erkek olmak üzere 16 sporcunun yer aldığı aday kadroya seçildi.

Gerçekleştirilen kampın ardından 2 kız ve 2 erkek sporcu, 13-18 Ekim'de yapılacak Optimist Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Milli takım kadrosunda yer alan erkek sporculardan biri olan Ahmet Arel Barut, şampiyonadan madalyayla dönmek için çalışmalarını her gün denizdeki antrenmanlarla sürdürüyor.

"Bize verilen görev çok büyük"

Milli sporcu Ahmet Arel Barut, AA muhabirine, yelkende kendini geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Ahmet Arel, Avrupa şampiyonasında ilk defa mücadele edeceğini ve bunun kendisi için çok önemli bir deneyim olacağını belirtti.

Şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade eden Ahmet Arel, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olmak istiyoruz. Biraz heyecanlıyım. Bize verilen görev çok büyük. Bu görevi en iyi şekilde yapacağıma inanıyorum." diye konuştu.

"Şampiyonlukla dönmelerini bekliyoruz"

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü Antrenörü Berk Uzel de Ahmet Arel Barut'un 6 yıldır kulüplerinde optimist sınıfında yelken yaptığını ve başarılı bir sporcu olduğunu söyledi.

Sporcusunun Avrupa Takım Şampiyonası'nda da başarılı olacağına inandığını dile getiren Uzel, "Hedefleri büyük. Avrupa Takım Şampiyonası'ndan şampiyonlukla dönmelerini bekliyoruz. İyi bir kadromuz var, iyi de hazırlandılar. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve şampiyonluk ülkemize gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA