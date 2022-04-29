Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor taraftarına söz verdi: Tüm silahlardan çıkan sesin iki katına bedel olacak

Şampiyonluk için geri sayıma başlayan Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, yarın oynanacak Antalyaspor maçı öncesi taraftara açık gerçekleştirilen antrenmanda açıklamalarda bulundu. Taraftarlara seslenen Ağaoğlu, kutlamalarda silah kullanılmaması yönünde çağrıda bulundu.

"NEYİ KASTETTİĞİMİ TÜM TÜRKİYE GÖRECEK"

Taraftara açık idman öncesi konuşan Ağaoğlu, "Şampiyonluğa bir puan var. İnşallah yarınki maçtan arzu ettiğimiz sonuçla ayrılacağız ve o coşkuyu stadyumda hep birlikte yaşayacağız. Hocamız uzun zaman sonra antrenmanı taraftara açtı. Büyük bir coşku var. Son bir haftadır Trabzon'a gelen uçakların tamamına yakını dolu. Yurt dışında çalışıp 5 yıldır Trabzon'a gelmeyen taraftarlar son 3 maçımıza ilgi gösterdi. Trabzon'da şampiyonluğun coşkusu diğer illere, takımlara göre farklı oluyor. Bana göre de çok daha farklı olacak. İnşallah takım şampiyon olunca farklılıktan neyi kast ettiğimi tüm Türkiye görecek" dedi.

"61 PARE TOP ATIŞI YAPACAĞIZ"

Taraftara çağrıda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Taraftardan ricam var; coşku ve heyecan, üzüntüye ve gözyaşına dönüşmesin. Uzun zamandır bununla ilgili mesajlar vermeye çalışıyoruz. Birbirimize sarılalım ama silaha sarılmayalım mesajımız bu. Arzu ettiğimiz puanı alıp şampiyon olduğumuz takdirde ben söz veriyorum, şampiyonluğumuzu 61 pare top atışı ile kutlayacağız. 61 top atışı, bütün silahlardan çıkan sesin iki katına bedel. 3 ayrı lokasyondan da havai fişek gösterisi olacak. Bunlarla yetinelim." şeklinde konuştu.

"BEN DE NE HİSSETTİĞİMİN FARKINDA DEĞİLİM"

Ağaoğlu ayrıca, "Duygusal anlamdan ne hissettiğimi şu anda ifade edemem, ben de farkında değilim. Bu tür yaşantılarda, gerçekleştikten sonra ancak bunun farkına varabiliyorsunuz. Ben yönetimde olmadığım zaman, takım şampiyonluğa giderken neler hissettiğimi soracak olursanız, o duygular çok kabarık. İş bir nihayete ersin, o zaman göreceğiz ne hissettiğimizi." ifadelerini kullandı.

"AYAKTA DEĞİLSE BİLE OTURARAK ALKIŞLIYORLAR"

Ahmet Ağaoğlu, son olarak, "Geldiğimiz zaman 3-4 sene sabır istedik, sürdürülebilir bir başarı için. Bu Trabzonspor'un zirveden uzak kalacağı anlamına gelmiyor ama sürdürülebilir başarı için sabrınızı rica ediyorum dedim. 3-4 sene sonra tüm Türkiye, Trabzonspor'u ayakta alkışlayacak demiştim. Bugün tüm Türkiye değilse bile futbolsever insanlarımız Trabzonspor'un yaşamış olduğu süreci takdirle karşılıyordur. Ayakta değilse bile oturarak alkışlıyorlardır." değerlendirmesinde bulundu.

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