İlk 11'e geri dönen Ahmed Kutucu 315 gün sonra gol attı
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Galatasaray, Başakşehir'i konuk etti. Sarı-kırmızılılar, bu sezon ilk 11'de ilk kez forma giyen Ahmed Kutucu ile 1-0 öne geçti. Deneyimli oyuncu, 315 gün sonra gol attı.
- Ahmed Kutucu, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği golü attı.
- Ahmed Kutucu, bu golü 315 gün sonra attı.
- Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez ilk 11'de oynadı.
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında ligde lider durumda bulanan Galatasaray, kendi sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti.
Galatasaray'daki formasını kaybeden Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez çıktığı ilk 11'de hocasının güvenini boşa çıkarmadı. 25 yaşındaki deneyimli oyuncu, sol çaprazdan ceza sahası içine girip rakibini çalımladı ve yerden sert vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Deneyimli oyuncu, 315 gün sonra ilk golünü attı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon daha önce 6 karşılaşmada 70 dakikada süre alan Ahmed, takımının attığı 1 golün asistini yapmayı başarmıştı.