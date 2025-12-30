Ahmed Kutucu ezeli rakibe imza atabilir! İşte istenen rakam

Süper Lig devi Galatasaray'da Ahmed Kutucu'nun geleceği yeniden gündeme gelirken, Trabzonspor'un 25 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların ise ayrılığa yalnızca tek bir şartla onay vereceği belirtildi.

AHMED KUTUCU İÇİN TRABZONSPOR İDDİASI

Galatasaray'da beklediği süreleri bulmakta zorlanan Ahmed Kutucu için Trabzonspor'un devreye girdiği iddia edildi. Bordo-mavililerin ara transfer döneminde milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, Galatasaray cephesinin bu ilgiye karşı tavrının net olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'IN KARARI: 6 MİLYON EURO OLMAZSA OLMAZ

Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ayrılığına yalnızca bonservis beklentisinin karşılanması halinde sıcak bakacak. Sarı-kırmızılıların, Eyüpspor'a oyuncu için ödediği ve 6 milyon euro seviyesine ulaştığı ifade edilen bonservis bedeli karşılanmadan transfere izin vermeyi düşünmediği belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜNE KAPILAR KAPALI

Trabzonspor'un ise bu rakamlarda bir bonservis hamlesi yapmasının beklenmediği, planın daha çok kiralama yönünde olduğu öne sürüldü. Galatasaray'ın dar rotasyon nedeniyle kiralık transfer seçeneğine de olumlu yaklaşmadığı ifade edildi.

AYRILIK İHTİMALİ DÜŞÜK

Ahmed Kutucu'nun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin oldukça düşük olduğu, ancak Trabzonspor'un resmi bir teklif sunması halinde sürecin yeniden değerlendirilebileceği kaydedildi.