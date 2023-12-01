Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın gollerini Ozan Sol, Geraldo ve Ahmet Sağat attı.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Alper Akarsu, Serhat Sağır, Emre Doğu
Adanaspor : Ahmed Said Kıvanç, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk (Dk. 79 Cem Güzelbay), Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabo, Kubilay Aktaş (Dk. 68 Burhan Tuzun), Metehan Altunbaş (Dk. 46 Hakkı Türker), Diakite (Dk. 79 Harun Alpsoy), Oberlin (Dk. 79 Ayuk), Fernandes
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Ozan Sol (Dk. 82 Ahmet İlhan Özek), Nalepa (Dk. 82 Murat Yıldırım), Atakan Akkaynak (Dk. 68 Gökhan Karadeniz), Geraldo (Dk. 39 Eren Aydın), Ahmet Sağat (Dk. 67 Verheydt)
Goller: Dk. 20 Ozan Sol, Dk. 29 Geraldo, Dk. 54 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 87 Cem Güzelbay ( Adanaspor ), Dk. 69 Gökhan Karadeniz, Dk. 71 Nalepa, Dk. 90+1 Murat Yıldırım (Ahlatcı Çorum FK)
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Adanaspor'u 3-0 yendi.