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Ahlatcı Çorum FK, Amed Sportif Faaliyetler ile Karşılaşıyor

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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak. Maç, Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak. Çorum FK'da sakatlığı süren Kadir Seven, maça çıkamayacak.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak.

Diyarbakır Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Ali Metoğlu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Kadir Seven, Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Ligde aynı puanı sahip, ikili averajda, karşılıklı gol sayısında ve genel averajda eşit olan iki takımdan Ahlatcı Çorum FK, kaydettiği 47 golle 8'inci, Amed Sportif Faaliyetler ise 38 golle 9'uncu sırada bulunuyor.

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Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Spor
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