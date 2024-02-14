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Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek

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Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz istediği süreyi alamıyor.

YİNE OYUNA ALINMADI

Ligde oynanan son maçta oyuna sonradan girip takımına penaltı kazndıran yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının kadrosuna yazılmasına rağmen oyuna giremedi.

ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Maç bitiminde ise Arda'nın üzgün üzgün kenarda beklediği bir fotoğraf ortaya çıktı. Yeteneğiyle büyük beğeni alan Arda'nın Real Madrid'de süre alamaması ise tepki çekmeye devam ediyor.

Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Arda Güler Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Mert D:

Angelotti umarım ne yaptığını biliyordur. Çocuğun yeteneğini bitirmez inşallah

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Erkan Arslan:

FENEViN KENDiNE HAYIRI YOKKEN BU BüCCüR SAKAT GiTTiGi HER TAKIMDA FENEV GiBi ASLA GüLMEZ

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Sinan Meydan:

Sen ne kadar kompleksli ve boş birisin

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Alex:

Fenerbahçeliyim. Arda Güler çok yetenekli oluşu zaten tartışılmaz. Ama bizim 3 büyük takımlarımız da bile yaşı genç olan çok az oyuncuya şans veriliyor.Arda Güler Real gibi bir takım da bundan fazla şans bulamaz.. Duygusal konuşursak Real de asist kralı olması lazım. Ama acı gerçekler

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GÖKHAN UZUNALİ :

Bundan çok daha önemi mi bilmiyorum ama emekliler zor durumdalar.

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