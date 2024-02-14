Ah Ancelotti ah! Bu gidişle Arda'yı futbola küstürecek

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan yıldız futbolcu Arda Güler, sakatlığını atlatmasına rağmen henüz istediği süreyi alamıyor.

YİNE OYUNA ALINMADI

Ligde oynanan son maçta oyuna sonradan girip takımına penaltı kazndıran yıldız futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçının kadrosuna yazılmasına rağmen oyuna giremedi.

ÜZGÜN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Maç bitiminde ise Arda'nın üzgün üzgün kenarda beklediği bir fotoğraf ortaya çıktı. Yeteneğiyle büyük beğeni alan Arda'nın Real Madrid'de süre alamaması ise tepki çekmeye devam ediyor.