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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Sporcusuna Destek

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Sporcusuna Destek
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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Balıksu Köyü Ortaokulu'nun başarılı sporcularını ziyaret ederek, spor malzemeleri hediye etti ve öğrencileri tebrik etti. Çelebi, yarışmalarda başarı diledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak ile birlikte Balıksu Köyü Ortaokulu'nun başarılı sporcularını ziyaret ederek, eşofman takımı ile çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

İl Müdürü Ahmet Çelebi, Ağrı'da düzenlenen okul sporları atletizm müsabakalarında gruplarında birinci olan; Nisan 15 2025 tarihinde Trabzon'da düzenlenecek olan Yıldız Erkekler Kros Grup Müsabakaları ile 12 Nisan 2025 tarihinde Erzurum'da düzenlenecek olan küçük kızlar puanlı atletizm yarışmalarında, Ağrı'yı temsil edecek olan Balıksu Köyü Ortaokulu öğrencilerini ziyaret ederek, başarılarından dolayı tebrik etti.

İl Müdürü Çelebi sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Merkeze kilometrelerce uzakta bulunan bir okulumuzda eğitim gören Sporcularımızın il birincisi olmasında göstermiş oldukları azim ve başarı bizleri çok mutlu etti. Onların daha iyi şartlarda antrenman yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Trabzon ve Erzurum illerinde düzenlenecek olan atletizm yarışmalarında ilimizi temsil edecek olan kız-erkek takımımıza ve beden eğitimi öğretmenlerine başarılar diliyorum. Dileriz ki ilimizi en iyi şekilde temsil edip madalya ile döneceklerdir.

Balıksu Köyü Ortaokul Müdürü Ali Ulutaş, sporculara yapılan hediye takdiminin ardından, İl Müdürüne teşekkürlerini ileterek, desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Sporcuların atletizm antrenmanlarını yakından takip eden Çelebi, sporculara eşofman takımı ile çeşitli spor malzemeleri hediye ederek, müsabakalarda başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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