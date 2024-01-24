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Ağrı Gençlik Merkezi'nde incelemeler yapıldı

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Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Hamur ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde kurs ve atölye faaliyetlerine katılan çocuk ve gençlerle bir araya geldi. Din, gençlerin çalışmalarından memnuniyetini dile getirdi ve sömestr tatili boyunca eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları düzenleneceğini belirtti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı devam eden spor salonu inşaatını da ziyaret eden Din, sporun gelişeceğini ve gençlerin daha iyi imkanlara kavuşacağını söyledi.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Hamur ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Din, burada kurs ve atölye faaliyetlerine katılan çocuk ve gençlerle bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Hamur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner'in eşlik ettiği ziyarette, resim sergisini gezen Din, gençlerin yaptığı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Din, "Hamur Gençlik Merkezimizde; spordan, sanata, bilimden, ilime hayat var. Bizler gençlerimiz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Gençlik Merkezlerimiz olarak sömestr tatili boyunca eğlenceli ve öğretici atölye çalışmaları düzenleyeceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi sömestr tatilinde Gençlik Merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Din, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı devam eden 250 kişilik spor salonu inşaatını da ziyaret etti. Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Din, spor salonunun tamamlanmasıyla ilçede sporun gelişeceğini ve gençlerin daha iyi imkanlara kavuşacağını söyledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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