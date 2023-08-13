Ağrı'da GSB Spor Okulları Projesi ile Öğrencilere Spor Eğitimi Veriliyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde GSB Spor Okulları projesi kapsamında öğrencilere Tekwondo, Jimnastik, Futbol, Atletizm ve Tenis branşlarında spor eğitimi veriliyor. Proje, öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Ağrı'nın Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerinde GSB Spor Okulları projesi kapsamında öğrencilere Tekwondo, Jimnastik, Futbol, Atletizm ve Tenis branşlarında spor eğitimi veriliyor.

Eleşkirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, GSB Spor Okulları projesi ile öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında Eleşkirt Spor Salonu'nda uzman antrenörler eşliğinde Tekwondo, Jimnastik ve Futbol eğitimi alan öğrenciler, hem spor yapmanın keyfini yaşıyor hem de arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor.

Doğubayazıt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de GSB Spor Okulları projesi ile öğrencilere atletizm ve tenis branşlarında spor eğitimi sunuyor. Proje sayesinde öğrenciler, atletizm ve tenis sporlarının temel tekniklerini öğreniyor, yeteneklerini geliştiriyor ve sağlıklı bir yaşam tarzı ediniyor.

GSB Spor Okulları projesi, Ağrı'nın Doğubayazıt ve Eleşkirt ilçelerindeki öğrencilere sporu sevdirmek, spora erişimi kolaylaştırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla devam ediyor. - AĞRI