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Ağrı'da GSB Yaz Kulübü etkinlikleri yoğun ilgi görüyor

Ağrı'da GSB Yaz Kulübü etkinlikleri yoğun ilgi görüyor
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Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezlerinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri, çocuk ve gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde satranç, akıl ve zeka oyunları gibi atölyelerle öğrencilerin analitik düşünme ve sosyal becerileri geliştiriliyor.

Ağrı'da Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezlerinde düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen çocuk ve gençlerin yoğun katılımıyla devam ediyor. Bu kapsamda Eleşkirt Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen faaliyetler de öğrencilerden büyük ilgi görüyor.

Okulların tatile girmesiyle birlikte başlayan yaz kulübü programı kapsamında öğrenciler, sosyal, kültürel ve eğitsel atölyelerde bir araya geliyor. Çocukların hem eğlenerek öğrenmelerini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikler, yaz tatiline renk katıyor.

Program kapsamında düzenlenen satranç, akıl ve zeka oyunları ile strateji geliştirme atölyelerinde öğrenciler, eğitmenler eşliğinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Etkinlikler sayesinde katılımcıların analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, akranlarıyla sosyal etkileşim kurmaları da destekleniyor.

Dijital ekranlardan uzak, üretken ve eğlenceli bir yaz tatili geçirme imkanı sunan GSB Gençlik Yaz Kulübü etkinlikleri, çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Yetkililer, yaz dönemi boyunca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, tüm çocuk ve gençleri gençlik merkezlerinde düzenlenen GSB Yaz Kulübü etkinliklerine katılmaya davet etti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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