Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sonuçlandı

Ağrı'da Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sonuçlandı
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Ağrı'da düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 428 sporcunun katılımıyla sona erdi. Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Ağrı'da 428 sporcunun katılımıyla düzenlenen İsmet Sarı Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

Ağrı Spor Salonu'nda 12 Mayıs'ta başlayan şampiyonada sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Vali Mustafa Koç, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi de final maçlarını izledi.

Şampiyonada +90 kiloda Doğukan Demirceylan, 90 kiloda Emir Cihan Kaya, 85 kiloda Muhammet Şafak Seyis, 80 kiloda Toprak Salman, 75 kiloda Hamza Yağız Dülger, 70 kiloda Mustafa Ömer Şahin, 65 kiloda İbrahim Alp Bakır, 60 kiloda Furkan Avar, 55 kiloda Ahmet Yasin Yılmaz ve 50 kiloda Ramazan Alptekin şampiyon oldu.

Şampiyona dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Spor
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