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Ağrı'da sporcular piste çıktı

Ağrı'da sporcular piste çıktı
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Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı'nın ev sahipliğinde 121 profesyonel sporcunun katılımıyla başladı. Yarışmacılar, Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı gibi doğal ve tarihi parkurlarda mücadele edecek.

AĞRI'nın ev sahipliği yaptığı Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası'nda sporcular piste çıktı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, Ağrı'da başladı. 121 profesyonel sporcunun katıldığı yarışmanın bugün sabahki bölümü oldukça heyecanlı geçti. Güneşli ve sıcak bir günde gerçekleştirilen etkinliği çok sayıda Ağrılı sporsever, kurulan çadırların gölgesinde izledi.

Sporcuların pisti tanımaları için yaptıkları antrenman turları heyecanlı anlara sahne oldu. TRT Park Millet Bahçesi'ndeki pistte yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı.

DOĞAL VE TARİHİ PARKURLARDA MÜCADELE EDECEKLER

Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcular, şampiyona kapsamında Ağrı Dağı, Tendürek Dağı, Diyadin Kanyonu ve İshak Paşa Sarayı çevresinde oluşturulan etaplarda mücadele edecek. Zorlu parkurların yanı sıra bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini de ön plana çıkaran organizasyonun, Ağrı'nın spor turizmi potansiyeline önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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