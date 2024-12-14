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AİÇÜ, ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakalarına Ev Sahipliği Yaptı

AİÇÜ, ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakalarına Ev Sahipliği Yaptı
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde düzenlenen ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları sona erdi. Erkekler kategorisinde AİÇÜ, kadınlar kategorisinde ise Bingöl Üniversitesi birinci oldu. Ödül töreninde rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, sporun dostluk ve kardeşliği pekiştirmedeki önemine dikkat çekerek, tüm sporcuları ve emeği geçenleri tebrik etti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) tarafından düzenlenen Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları sona erdi. ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları erkekler kategorisinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, kadınlar kategorisinde ise Bingöl Üniversitesi birinci oldu.

AİÇÜ'de 15 Temmuz Şehitleri Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 09-13 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakalarının ardından ödül töreni düzenlendi. Törene, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Fatih Karaoğlan ile akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut yaptığı açıklamada, Üniversitemizin yeni bir spor organizasyonuna başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, sporun dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmedeki önemine vurgu yaparak, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcu ve antrenörlerini tebrik ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Lig Müsabakalarının gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Törende, müsabakalar sonucunda tüm sporculara madalya, erkekler ve kadınlar kategorisinde ilk üçe giren takımlara ise kupaları verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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