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Ağrı'da 66 sporcunun mücadele ettiği Doğu Anadolu tenis turnuvası başladı

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Ağrı'da 66 sporcunun mücadele ettiği Doğu Anadolu tenis turnuvası başladı
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Ağrı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Tenis Ligi Doğu Anadolu Bölgesi Turnuvası, bölge illerinden gelen takımların katılımıyla başladı. Turnuvada 66 sporcu bir üst tura yükselmek için mücadele ederken Ağrı'yı 9 sporcu temsil ediyor.

Ağrı'da düzenlenen Türkiye Tenis Ligi Doğu Anadolu Bölgesi Turnuvası'nda bölge illerinden gelen takımlar grup müsabakalarında karşı karşıya geliyor. Turnuvada 66 sporcu bir üst tura yükselmek için mücadele ediyor.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Türkiye Tenis Ligi Doğu Anadolu Bölgesi Turnuvası, Ağrı'da başladı.Ağrı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvaya Ağrı, Erzurum, Van, Muş, Iğdır, Hakkari ve Bingöl'den takımlar katıldı. Erkeklerde 9, kadınlarda ise 7 takımın mücadele ettiği organizasyonda sporcular grup liderliği ve bir üst tura yükselmek için korta çıkıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin farklı illerinden gelen toplam 66 sporcu turnuvada ter döküyor. Sporcuların 37'sini erkek, 29'unu ise kadın tenisçiler oluşturuyor. Ev sahibi Ağrı'yı ise 6 erkek ve 3 kadın olmak üzere toplam 9 sporcu temsil ediyor. Ağrılı tenisçiler, kendi evlerinde mücadele ederek gruplarından çıkmayı hedefliyor. Açılış töreninde konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, bölge illerinden gelen sporcuları Ağrı'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, organizasyonun bölgedeki tenis kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuva, cuma günü oynanacak final müsabakaları ve düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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