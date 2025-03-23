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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Vangücü Spor'u Mağlup Etti

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Vangücü Spor'u Mağlup Etti
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Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde oynadığı maçta Vangücü Spor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Ağrı Valisi Mustafa Koç, karşılaşmayı izleyerek takıma destek verdi.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü (ASPGSK), TFF Kadınlar 2. Ligi'nde oynadığı müsabakada Vangücü Spor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, karşılaşmayı tribünden izleyerek galibiyetten dolayı teknik heyet ve sporcuları tebrik etti. Vali Koç, takıma olan desteğini yineleyerek 1. Lig yolunda play-off'larda başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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