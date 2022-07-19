Ağaoğlu: Tarihi mıncıklamaya gerek yok

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 2021-22 sezonu Süper Lig şampiyonluğu temalı 197'nci özel sayısına açıklamalarda bulundu. Başkanlık döneminde kulübün taraftarları yeniden kazandığını söyleyen Ağaoğlu, bordo mavili kulübün kuruluş tarihinin değişmesine yönelik fikirlere karşı çıktı.

Sorumlulukları nedeniyle Trabzonspor'un şampiyonluk sürecini taraftar gibi yaşayamadığını söyleyen Ağaoğlu, "Ben zaten şampiyonuz dedim Konya maçından sonra, Şubat'ın ikinci haftasıydı, 'bu işi bitirdik' dedim. Ama camiayı hep temkinli tutmak gerekiyordu. Neticede bu yönetilmesi gereken bir şey olduğundan ben Antalya maçında şampiyon olduğumuzda da pek bir şey hissetmedim. Sadece Antalya maçının son beş dakikası biraz gergindim. Oradaki gerginlik de şu, saha kenarında Antalyaspor'un hocası ortamı anlamsız bir şekilde gerdi. Bir final maçı olur anlarım, ama seyirciyi tahrik edecek davranışların içinde bulunması beni ürküttü. Benim gerginliğim de 'şu maç selametle bir bitse' şeklindeydi. Ondan sonra on dakika fazla bir şey hatırlamıyorum, on dakikalık bir kopukluk var bende. Tek hatırladığım sahada on binlerce taraftar ve büyük bir uğultu. O kopukluk anı, belki de işte benim şampiyonluk duygum. Taraftar olsaydım sahaya ben de atlardım! Niye atladığımı bilmezdim ama orada olmalıyım düşüncesiyle kesin atlardım. Yürüyerek, marş söyleyerek Meydan'a giderdim ve Meydan'da da sabahlardım. Fiziki olarak o enerjiyi boşaltırdım kesin. Ama taraftar olmakla yönetici olmak bambaşka şeyler işte... Orada sadece o insanların beklentisini karşılamış olmuş olmanın yaşattığı büyük bir mutluluk vardı" diyerek sözlerini tamamladı.