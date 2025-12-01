Afyonspor, İzmir Çoruhlu'yu 3-2 Geçerek Puanını 9'a Yükseltti
TFF 3. Lig'de mücadele eden Afyonspor, deplasmanda İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'nü 3-2 yenerek puanını 9'a çıkardı ve ligdeki sıralamasını 12. sıraya yükseltti.
Afyonspor hafta sonu deplasmanda İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Karşılaşma Afyonspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuç ile mor beyazlı 9 puanı çıkarken ligdeki sıralaması ise 12.'nci sıraya yükseldi. - AFYONKARAHİSAR
