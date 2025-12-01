Afyonspor, İzmir Çoruhlu'yu 3-2 Geçerek Puanını 9'a Yükseltti

TFF 3. Lig'de mücadele eden Afyonspor hafta son aldığı galibiyet ile ligdeki puanını 9'a yükseltti.

Afyonspor hafta sonu deplasmanda İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Karşılaşma Afyonspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi. Bu sonuç ile mor beyazlı 9 puanı çıkarken ligdeki sıralaması ise 12.'nci sıraya yükseldi. - AFYONKARAHİSAR