Afyonspor'da Transfer Krizi ve Para Toplama Skandalı

Afyonspor'da Transfer Krizi ve Para Toplama Skandalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig 4. Grup'taki Afyonspor, transfer yasağı nedeniyle sorunlar yaşıyor. Futbolcuların ve ailelerinin para toplayarak yasağı kaldırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Ayrıca, teknik direktörün kampı terk ettiği belirtildi.

KARŞIYAKA'nın 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki sezonun ilk haftasında 7 Eylül Pazar günü konuk edeceği rakibi Afyonspor'da büyük sıkıntılar yaşanıyor. Geçen sezonun ikinci yarısında 2'nci Lig'den çekilip üst üste iki maça çıkmayınca Futbol Federasyonu tarafından hükmen yenik sayılarak küme düşürülen Afyon ekibi bu sezon da sorunlarını aşamadı. Transfer yasağını kaldıramayan Afyonspor'da bazı kişilerin yasağı kaldırma vaadiyle 35 amatör ve profesyonel genç futbolcuyu kampta topladığı öğrenildi. Bu kişilerin yasağın kalkması için futbolculardan ve ailelerinden para toplamaya çalıştığı iddiası ortaya atıldı.

Kampta herhangi bir malzeme, masör ve fizyoterapist de olmazken, para toplanma skandalının üzerine teknik direktörün de kampı terk ettiği belirtildi. Afyon ekibi bir dönem 1'inci Lig'de yer almıştı. Karşıyaka rakibini 7 Eylül'de Alsancak Stadı'nda saat 19.00'da ağırlayacak. Yeşil-kırmızılı yönetim de kongrenin ardından mazbatayı alarak 17 yeni transfere lisans çıkarmak için zamanla yarışıyor. Ankaraspor'da oynadığı dönemden bahis iddiaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkedilen yeni golcü Ömer Faruk Sezgin'in geleceği ise belirsiz. Kurmaylar her ihtimale karşı golcü arayışına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tünel kazan teröristler şimdi yandı! Türkiye'den Suriye hükümetine 'Desteğe hazırız' mesajı

Türkiye'nin mesajı çok net! Tünel kazan teröristler şimdi yandı
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rekorunu kırdık

Bakan Bolat rakamlarla duyurdu: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı
Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yediği sırada öldürüldü

Kulüp başkanına saldırı anı kamerada: Yemek yerken öldürdü
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.