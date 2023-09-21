Afyonspor, 1461 Trabzon maçı için yola çıkıyor

Afyonspor, TFF 2. Lig 5. haftasında 1461 Trabzon ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın sabah yola çıkacak.

Afyonspor deplasmanda 1461 Trabzon' la oynayacağı maç için yarın sabah yola çıkacak.

TFF 2. Ligin 5. haftasında 5 puanla 8. sırada yerini alan mor beyazlı ekip 1461 Trabzon'a konuk olacak. Bugün yaptığı son ısınma antrenmanın ardından yarın sabah karşılaşma için deplasmana gidecek. Hazırlıklarına başlanan karşılaşma hafta sonu cumartesi günü saat 15: 00 da oynanacak. - AFYONKARAHİSAR