AFYONKARAHİSAR - ÜNİLİG Finalleri sona erdi - Haberler

Afyonkarahisar'da 10 branşta düzenlenen ÜNİLİG Finalleri tamamlandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen müsabakalar, futbol ve masa tenisi finalleriyle tamamlandı.

Organizasyonda, 10 branşta dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, ödül töreninde AA muhabirine, ÜNİLİG Finalleri'ne ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyona 132 üniversiteden yaklaşık 6 bin sporcunun katıldığını aktaran Dereci, "7-17 Mayıs tarihlerinde 10 branşta finalleri düzenledik. Eğlenceli müsabakalarda başarılı sporcuları gözlemlemiş olduk. Afyonkarahisar'da güzel bir şekilde hareketlendi. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri kapsamında tamamlanan ÜNİLİG Finalleri'ne katılan sporculara teşekkür ederken, AKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ocak ise organizasyona rekor katılım olduğunu ifade etti.

Futbol branşında şampiyon olan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi takımının kaptanı Mustafa Ekici de yaptığı açıklamada, turnuvayı kazanmanın kolay olmadığını vurgulayarak, "Finallere katılan çok sayıda üniversite vardı. Takım arkadaşlarımız ellerinde gelen her şeyi yaptı. Sonunda şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.