Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gününe özel farklı spor müsabakaları düzenlenmeye devam ediyor. Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen masa tenisi müsabakaları heyecanlı anlara sahne oldu. Turnuvaya 28 sporcu katıldı ve dereceye giren sporculara ödüller takdim edildi.

Afyonkarahisar Tınaztepe Spor Salonunda 15 Temmuz Şehitleri anısına masa tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 28 sporcu katılım gösterdi.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gününe özel farklı spor müsabakaları düzenlenmeye devam ediyor. Tınaztepe Spor Salonunda düzenlenen masa tenisi müsabakaları heyecanlı anlara sahne oldu. Karşılaşmalar sonucunda erkeklerde Ala Muhammed birinci, Emre Erkli ikinci, Naim Ulu üçüncü, Ali Yeni dördüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise; Maryam Ala birinci, Azize Elif Kaya ikinci, Gülsüm Pınar Arslan ise üçüncü oldu. Müsabakalarda dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR