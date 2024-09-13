Afyonkarahisar Sultandağı Gençlik Kampı'nda Gençler Unutulmaz Bir Deneyim Yaşadı

Afyonkarahisar Sultandağı Gençlik Kampı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 18-22 yaş aralığındaki 160 gençle dolup taştı.

Sezonun son ulusal kampı olan bu etkinlikte gençler, doğanın kalbinde bir araya gelerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Türkiye'nin 10 farklı ilinden gelen gençler, birbirleriyle kaynaşma ve çeşitli etkinliklerle dolu dolu bir hafta geçirme fırsatı buldu. Gençlerin enerjisi ve heyecanı, kampın her köşesine yansıdı.

Kampın son gününde, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da gençlerle bir araya geldi. Kasapoğlu, kamp alanında gençlerle sohbet ederek onların düşüncelerini ve kamp deneyimlerini dinledi. Gençlerin bir araya gelerek kaynaşmasının önemine vurgu yapan Kasapoğlu, kampta gerçekleştirilen etkinliklerin gençlerin kişisel gelişimlerine ve sosyal becerilerine katkıda bulunduğunu belirtti.

İl Müdürü Kasapoğlu yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi, "Sultandağı Gençlik Kampı, gençlerimiz için sadece bir tatil yeri değil, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurup çeşitli aktivitelerle kendilerini geliştirebilecekleri bir alan. Bu kampta yer alan her bir gencin, hem kişisel hem de sosyal anlamda kazançlı çıktığını görmek bizi mutlu ediyor. Gençlerimizin enerjisi ve heyecanı, bizlere de ilham kaynağı oluyor." - AFYONKARAHİSAR