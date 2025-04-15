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Afyonkarahisar Minik Karatecileri, Türkiye Şampiyonası'nda Öne Çıktı

Afyonkarahisar Minik Karatecileri, Türkiye Şampiyonası'nda Öne Çıktı
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Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisar'ı temsil eden minik karateciler, bireysel ve takım kategorilerinde kazandıkları derecelerle büyük başarılar elde etti. Sultan Vermez ve Asel Sarıgül Türkiye ikincisi olurken, Mustafa Eren Güder şampiyonluk yaşadı.

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Afyonkarahisar rüzgarı esti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üç bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada, Afyonkarahisar'ı temsil eden minik karateciler, üstün performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Farklı kulüplerden katılan sporcular, hem bireysel hem de takım kategorilerinde büyük başarılara imza attı. Şampiyonlar Gençlik ve Spor Kulübü'nün deneyimli antrenörü Mehmet Güngel'in rehberliğinde yarışan iki minik sporcu, Türkiye ikinciliği ünvanını kazanarak büyük bir gurur yaşattı. 2013 doğumlu Sultan Vermez, bayan kumite 40 kg kategorisinde Türkiye ikincisi olurken, 2013 doğumlu Asel Sarıgül bayan kata dalında Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarı elde etti.

Sandıklı Yıldız Gençlik ve Spor Kulübü'nden antrenörleri Doğan Yıldız eşliğinde turnuvaya katılan Mustafa Eren Güder, 2014 doğumlu sporcular arasında bay kata kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak kürsünün en üst basamağına çıktı. Aynı kulüpten Mehmet Çiçek, Mehmet İrfan Akgöz ve Mustafa Eren Güder'den oluşan takım ise 2014-2015 doğumlu bay takım kata dalında Türkiye ikincisi oldu. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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