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Afyonkarahisar İl Müftülüğü takımı masa tenisinde namağlup şampiyon oldu

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Afyonkarahisar İl Müftülüğü takımı masa tenisinde namağlup şampiyon oldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlediği kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Afyonkarahisar İl Müftülüğü takımı namağlup şampiyon oldu. Takım oyuncuları kupayı İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'e takdim etti, Çelik bölge müsabakalarında başarı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kamu Spor Oyunları kapsamında düzenlenen kurumlar arası masa tenisi turnuvasında Afyonkarahisar İl Müftülüğü takımı namağlup şampiyon oldu.

Turnuvada il birinciliğini elde eden takım oyuncuları Mevlüt Kiraz, Halil İbrahim Öztürk ve Ali Osman Ertaş, İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik'i makamında ziyaret ederek kazandıkları kupayı takdim etti.

Çelik, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, Afyonkarahisar'da düzenlenecek bölge müsabakalarında takıma başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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