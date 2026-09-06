Haberler

Afyonkarahisar'da MXGP Zirvesi: Jeffrey Herlings Şampiyonluğunu İlan Etti

Afyonkarahisar'da MXGP Zirvesi: Jeffrey Herlings Şampiyonluğunu İlan Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağında Afyonkarahisar'da nefes kesen bir yarışa imza atan Hollandalı pilot Jeffrey Herlings, bitiş çizgisini ilk sırada geçerek sezon bitmeden şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi. Slovenyalı Tim Gajser ikinci, Fransız Romain Febvre ise üçüncü oldu.

?DÜNYA Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağında damalı bayrağı ilk sırada geçen Hollandalı pilot Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'da şampiyonluğunu ilan etti.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayak 1'inci yarışı büyük heyecana sahne oldu. Nefes kesen mücadelelerin ardından bitiş çizgisini birinci sırada geçen Hollandalı yıldız Jeffrey Herlings, sezon bitmeden şampiyonluğunu matematiksel olarak garantiledi.

Zorlu parkurda üstün performans sergileyen Herlings'in ardından Slovenyalı sürücü Tim Gajser yarışı ikinci, Fransız pilot Romain Febvre ise üçüncü sırada tamamladı. Afyonkarahisar'da sergilediği başarılı sürüşle zirveye çıkan Herlings, bu zaferle kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi

Öksürük şikayetiyle gitti, sonuç doktorları bile şaşkına çevirdi
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi