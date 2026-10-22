Afyonkarahisar'da 4. Kamu Spor Oyunları futsalda Çobanlar MEB birinci oldu

Afyonkarahisar'da 4. Kamu Spor Oyunları futsalda Çobanlar MEB birinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları tamamlandı. Çobanlar MEB birinci, Afyon Spor Lisesi ikinci, AKÜ Siyah Takım üçüncü olurken dereceye giren takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından verildi.
Afyonkarahisar'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları Futsal Müsabakaları tamamlandı.
Müsabakalar sonucunda Çobanlar MEB birinci, Afyon Spor Lisesi ikinci, AKÜ Siyah Takım ise üçüncü oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri, Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı