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Afyonkarahisar'da 23 Nisan Satranç Turnuvası Sonuçlandı

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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası sona erdi. Farklı yaş gruplarından satranç severleri bir araya getiren turnuva, sporculara satranç sevgisini ve ilgisini teşvik etti. Açık Kategoride Asil Beki birinci oldu.

Afyonkarahisar'da, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı satranç turnuvası sona erdi.

Açık kategori, 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı ve 12 yaş ve altı olmak üzere 4 kategoride kıyasıya mücadeleler yaşandı. Turnuvaya katılan satranç severler, bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı buldu. Farklı yaş gruplarından satranç severleri bir araya getiren bu turnuva, sporculara satranç sevgisini ve ilgisini teşvik etti.

Açık Kategoride Asil Beki birinci oldu. 8 Yaş ve Altı kategorisinde Emirhan Timur Pekin birinci oldu. 10 Yaş ve Altı kategoride ise İsmail Mert Odabaş birinci olurken, 12 yaş ve altı kategoride ise İbrahim Erdoğan birinci oldu

Yapılan müsabakalar ardından başarılı olan sporcularımıza törende ödülleri takdim edildi. Katılan tüm sporcularımıza mücadelelerinden ötürü tebrik eder, göstermiş olduğu başarıların devamını dileriz. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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