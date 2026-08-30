Afyonkarahisar'da Zafer Kupası Rahvan At Yarışları Başladı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11. Rahvan At Yarışları Zafer Kupası başladı.

Valilik, belediye ve Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlar, Afyonkarahisar Belediyesi Tomris Hatun Atlı Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Yarışların açılışında konuşan Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Karagöz, organizasyona yaklaşık 40 ilden 81 atın katıldığını ve 9 kategoride yarışlar yapılacağını söyledi.

Atlar, farklı mesafelerde birincilik için yarıştı.

Yarışları, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA