Haberler

Afyonkarahisar'da Zafer Kupası Rahvan At Yarışları Başladı

Afyonkarahisar'da Zafer Kupası Rahvan At Yarışları Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11. Rahvan At Yarışları Zafer Kupası başladı.

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 104. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 11. Rahvan At Yarışları Zafer Kupası başladı.

Valilik, belediye ve Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen yarışlar, Afyonkarahisar Belediyesi Tomris Hatun Atlı Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Yarışların açılışında konuşan Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Afyonkarahisar İl Temsilcisi Mehmet Karagöz, organizasyona yaklaşık 40 ilden 81 atın katıldığını ve 9 kategoride yarışlar yapılacağını söyledi.

Atlar, farklı mesafelerde birincilik için yarıştı.

Yarışları, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile çok sayıda kişi izledi.

Kaynak: AA
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
İzmir'de emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi