Afyonkarahisar'da 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Müsabakaları Tamamlandı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası müsabakaları sona erdi. Müsabakalara Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden 30 erkek ve 5 kadın sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular ödül töreniyle kupa ve madalyalarını aldı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Masa Tenisi İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası müsabakaları tamamlandı.

Müsabakalara Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak illerinden 30 erkek ve 5 kadın sporcu katıldı. Yapılan müsabakaların sonucunda kadınlarda Maryam Ala Muhammed birinci, Şerife Nur Kaymak ikinci, Afra Meryem Kaya üçüncü ve Medine Nur Çelik dördüncü oludu. Büyük erkeklerde ise Ali Yeni birinci olurken, Zikrullah Gümüş ikinci, Ahmet Özer üçüncü ve İsmail Erdoğan dördüncü oldu.

Yapılan müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreni ile dereceye girenlere kupa ve madalyaları Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR