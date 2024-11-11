Afyonkarahisar'da 10 Kasım Anma Günü Hentbol Müsabakaları Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Afyonkarahisar'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Çiğiltepe Spor Salonu'nda düzenlenen hentbol müsabakaları büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Kızlar ve erkekler kategorilerinden oluşan müsabakalara 160 sporcu katılım sağladı. Müsabakaların ardından sporculara katılım belgeleri verildi.

Müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, etkinliğin ardından sporculara katılım belgelerini takdim etti. Bu belgeler, sporcuların hem mücadeleye katıldıkları hem de sporun yaygınlaşmasına katkı sağladıkları için birer hatıra niteliği taşıdı. Yılmaz Erşen, katılım belgelerinin yanı sıra, müsabakalarda görev alan antrenörlere ve öğretmenlere ayrıca teşekkür etti. Etkinlikte görev alan öğretmenler ve antrenörler, sporculara rehberlik etmekle kalmayıp, organizasyonun sorunsuz bir şekilde geçmesini sağladılar. - AFYONKARAHİSAR