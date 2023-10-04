Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Gençlere Taş Çıkardı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilerleyen yaşına rağmen çıktığı voleybol maçında gençlere taş çıkardı. Başkan Zeybek, gençlerle birlikte Sahipata kapalı spor salonunda voleybol oynadı ve sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak gelecek nesiller için çalıştıklarını belirtti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ilerleyen yaşına rağmen çıktığı voleybol maçında performansı ile gençlere taş çıkardı.

Başkan Zeybek gençlerle Sahipata kapalı spor salonunda bir araya geldi. Gençlerle birlikte voleybol oynadıktan sonra Başkan Zeybek sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım da 'her şey gelecek nesiller için' başlığını atarak, "Yoğun çalışma temposu ve günün yorgunluğunu enerjik gençlerimizle voleybol oynayarak attık. Gençlerle birlikte zaman geçirmek bizimde motivasyonumuzu da arttırdı" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR