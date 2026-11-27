Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Zerenspor ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Başantrenör Gökhan Çokşen, Afyonkarahisar'daki termal bir otelde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk devresinde hedefledikleri galibiyet sayısına yaklaştıklarını söyledi.

Galibiyetlerin avantajını ikinci devrede kullanmak istediklerini anlatan Çokşen, "Göztepe Yuppo ile oynadığımız son maç, bizim için hem psikolojik hem de oyun olarak iyi bir karşılaşma oldu. Aldığımız galibiyet çok değerliydi. Çok önem verdiğimiz bir maçın skorunun bu kadar net bitmesi bizim için sevindirici. Kızlar için de çok sevindim, iyi oynadılar." diye konuştu.

Çokşen, pazar günü Zerenspor ile Ankara'da önemli ve zor bir maç oynayacaklarına değindi.

İyi bir ekiple karşılaşacaklarını aktaran Çokşen, "Ankara'da kazanırsak Zerenspor ile aramızdaki galibiyet sayısı farkını 2'ye çıkarmış olacağız. Bu da bizim için bir dönem rahatlama anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA