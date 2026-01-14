Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. İki takım arasında geçen zorlu mücadeleyi Senegal, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

SADIO MANE ÜLKESİNİ FİNALE GÖTÜRDÜ

Senegal'e galibiyeti getiren golü 78. dakikada 33 yaşındaki yıldız futbolcu Sadio Mane kaydetti. Mane, bu golün ardından büyük sevinç yaşadı. Senegal'de tecrübeli defans oyuncusu Kalidou Koulibaly, maçın 23. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

SENEGAL'DE JAKOBS FORMA GİYMEDİ

Senegal'in maç kadrosunda yer alan Galatasaraylı futbolcu Ismail Jakobs, mücadelede hocası tarafından şans alamadı.

İLK FİNALİST SENEGAL OLDU

Bu sonuçla birlikte Senegal, Salahlı Mısır'ı üzerek finale yükselen ilk takım oldu. Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı 18 Ocak Pazar günü oynanacak. Daha önce üç kez Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıkan Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürmüştü.