Africa Eco Race yarışı, Senegal'de sona erdi

Fas'ta 25 Ocak'ta başlayan Africa Eco Race Rallisi, Senegal'in sembollerinden Pembe Göl'de (Lac Rose) tamamlandı.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 2008'de Afrika kıtasından çekilen Dakar Rallisi'ne alternatif gösterilen Africa Eco Race'de katılımcılar, büyük bir kısmı çölde geçen 12 etaptan oluşan yaklaşık 6 bin kilometrelik parkurda yarıştı.

Fas'ın Tanger kentinde başlaması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle Bousaid'de start alan rallide yarışmacılar, Fas ve Moritanya'da çölü geçerek dün 11. etap olan Senegal'in kuzeyindeki Mpal'e ulaştı.

Pilotlar, sabahın ilk ışıklarında 12. ve son etap için Dakar'a yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Pembe Göl'e hareket etti.

Motosiklet kategorisinde birinciliği bu yıl Tenere 700 Rally ile Alman pilot Kevin Gallas elde ederken, otomobil kategorisinin lideri de MD Optimus ile Fransız pilot David Gerard oldu.

Çöl rallilerinde yer alan, iki koltuklu, kafesli, hafif ve yüksek süspansiyonlu arazi araçlarını kapsayan SSV kategorisinde birinciliği Hollandalı pilot Martijn Van Den Broek, kamyon kategorisinde de Hollandalı Gerrit Zuurmond üstlendi.

Türkiye'yi turlayan Fransız kadın pilot da yarışa katıldı

Ekim 2025'te Türkiye'nin batısından doğusuna motoruyla gezen Fransız sporcu Constance Lanher de zamana karşı dayanıklılık ve macera deneyimi sunan raid kategorisinde yarışı tamamladı.

Yarış sonrası AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Lanher, Africa Eco Race'e ilk kez katıldığını belirterek, yarışın beklediği kadar zor olmadığını ancak bazı etaplarda dayanıklılığını test ettiğini söyledi.

Lanher, fiziksel ve mental olarak yarışa iyi hazırlandığını vurgulayarak, etapları sağsalim bitirebildiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Komşu olmalarına rağmen Fas, Moritanya ve Senegal'in birbirinden çok farklı olduğunu vurgulayan Lanher, en çok ülke sınırlarını geçerken keyif aldığını kaydetti.

"Türkiye'ye düğüne gideceğim"

Lanher, Ekim 2025'te motosikletiyle batıdan doğuya Türkiye'yi de turladığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Türkiye'ye ilk gelişim değildi ama bu kadar uzun süre kalıp bu kadar çok kilometre yaptığım ilk deneyimdi. Türkiye'yi çok sevdim. Birçok insanla tanıştım. Orada beni ağırlayan, olağanüstü bir ailem var, onlarla hala çok düzenli iletişim halindeyiz. Aile üyelerinden birinin düğünü var, bu yaz Türkiye'ye onun düğününe gideceğim."

Lanher, motosiklet kategorisinde yer alan 2 kadın pilottan biri olduğuna dikkati çekerek, "120'den fazla motosikletin yarıştığı bu rallide motosiklet kullanan yalnızca 2 kadındık, 2 kadın motorcu olarak yarışı tamamladık. Bu çok düşük bir oran. Burada olmayı hakediyoruz. Erkek egemen bu dünyada bu tarz yarışlarda daha fazla kadına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Dakar Rallisi ile ünlendi

Africa Eco Race, Dakar Rallisi'nin 2008'de Afrika kıtasından ayrılmasıyla aynı yıl ünlü pilotlar Jean-Louis Schlesser ve Rene Metge tarafından kuruldu.

Sürdürülebilirlik ve sıfır emisyon prensiplerini benimseyen, Dakar Rallisi'nin kurucusu "Thierry Sabine'in izinde" mottosuyla kurulan Africa Eco Race'in ilk yarışı 2008 Aralık'ta Marsilya'da başladı.

Rallinin başlangıç noktası Fransa ve Batı Avrupa'nın çeşitli kentleri arasında değişse de varış noktası daima aynı kaldı.

Avrupa'dan başlayan ve Fas, Moritanya'yı geçerek Senegal'e ulaşan yarış, Dakar Rallisi'nin de bitiş noktası Pembe Göl'de sona eriyor.

Dakar Rallisi'ne göre daha ulaşılabilir ancak daha az bilinen Africa Eco Race'de pilotlar, büyük bir kısmı çölde geçen 12 etaptan oluşan yaklaşık 6 bin kilometrelik parkuru 15 günde tamamlamaya çalışıyor.

Dayanıklılık ve navigasyon becerisine dayanan yarış, motosiklet, otomobil, SSV ve kamyon kategorilerinde düzenleniyor.