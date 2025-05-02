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AFC Şampiyonlar Ligi Finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale Kapışıyor

AFC Şampiyonlar Ligi Finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale Kapışıyor
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Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale yarın saat 19.30'da karşılaşacak. Al Ahli, Milli futbolcu Merih Demiral'ın da bulunduğu kadrosuyla rakibi Kawasaki Frontale ile mücadele edecek.

AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Al Ahli ile Kawasaki Frontale yarın karşılaşacak.

Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elite, büyük finale sahne olacak. Al Ahli ile Kawasaki Frontale'nin karşı karşıya geleceği final yarın saat 19.30'da oynanacak. Milli futbolcu Merih Demiral, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi dünya futbolunun önemli isimleriyle dolu kadrosuyla Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Cristiano Ronaldo'lu, Sadio Mane'li Al Nassr'ı kupanın dışına iten Japon takımı Kawasaki Frontale ile mücadele edecek.

Kawasaki Frontale - Al Ahli karşılaşması yarın D-Smart ve D-Smart GO'dan futbolseverlerle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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