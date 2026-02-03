Haberler

Basketbol: Şampiyonlar Ligi son 16 turu

Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında AEK, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada TOFAŞ'ı 93-90 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers Letonya)

TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 5, Lewis 5, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 1, Floyd 11, Özgür Cengiz 3, Whaley 9, Tolga Geçim, Kidd 8, Besson 15

AEK: Gray 23, Flionis 9, Feazell 3, Bartley 21, Charalampopoulos 10, Skordilis 2, Brown 5, Lekavicius 13, Kuzminskas, Nunnally 7

1. Periyot: 20-27

Devre: 44-42

3. Periyot: 58-54

Normal süre: 77-77

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında Yunanistan'ın AEK takımı, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada TOFAŞ'ı 93-90 yendi.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
