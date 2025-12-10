Marko Nikolic: Samsunspor'un son maçını izleyince işin ne kadar zor olduğunu anladık

AEK Atina Teknik Direktörü Marko Nikolic, "Bizim için işin en önemli tarafı Samsunspor'un bizim önümüzde olması. Samsunspor'un son maçını izleyince işin ne kadar zor olduğunu anladık. Galatasaray maçında fiziksel açıdan onları görünce işimizin zorluğunu gördük. Samsunspor şu an Avrupa'da lider" dedi.

AEK Atina, UEFA Konferans Ligi'nde 11 Aralık Perşembe günü saat 20.45'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. AEK Atina Teknik Direktörü Marko Nikolic ve takımın stoper oyuncusu Filipe Relvas, müsabaka öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Samsunspor deplasmanından en az 1 puan almaya geldiklerini söyleyen Marko Nikolac, "Takımların performansları maç maç değişiyor. Bu bir maraton. Zamanla her şey değişir. Bu maratondan başarılı çıkmaya çalışıyoruz. Samsunspor ile aynı şartlarda mücadele ediyoruz. Aynı fikstür, zemin ve hava koşulları aynı. Samsunspor çok iyi pres yapıyor, bizde markajı iyi yapıyoruz. Eksiklere rağmen iyi hazırlandık. Biz buraya öylesine gelmedik. Oynamaya geldik. En az Samsunspor kadar rahatız. Rakibin gücünün farkındayız en kötü bir puan almaya geldik. Bu bir savaş. Sahanın her yerinde savaşta olmak zorundayız. İyi bir mücadele gösterirsek puan ya da puanlar alabiliriz. Takımımızın topu rakibe vermesine sinirleniyorum. Son maçta topu rakibe verdik ve yediğimiz 3 golle mağlup olduk. Samsunspor'a topu bırakmamamız lazım. Samsunspor maçında da böyle bir şey olmasını istemediğimden topu vermek istemiyoruz. Aksi takdirde kötü bir sonuç alabiliriz" diye konuştu.

'SEYİR ZEVKİ OLAN BİR MAÇ SEYRETTİRMEK İSTİYORUZ'

Samsunspor'un sadece Konferans Ligi'nde değil, Türkiye Süper Ligi'nde de gayet iyi ilerlediklerini söyleyen Marko Nikolic, "Bizim için işin en önemli tarafı Samsunspor'un bizim önümüzde olması. Samsunspor'un son maçını izleyince işin ne kadar zor olduğunu anladık. Galatasaray maçında fiziksel açıdan onları görünce işimizin zorluğunu gördük. Samsunspor şu an Avrupa'da lider. Bu da onlar için işleri zorlaştırabilir. Sadece fiziksel değil, birçok açıdan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Sadece Avrupa'da değil, Türkiye'de de iyi gidiyorlar. Bazı eksiklerimiz var. Bizde Romario sakatlık sorunu yaşıyor. Yarın akşam seyir zevki olan bir maç seyrettirmek istiyoruz. İki takım da iyi futbol oynayan takım. Bizim açımızdan Avrupa'da yolumuza devam etmek için daha önemli bir maç olacak. Atak kısmındaki bazı oyuncularımızda sıkıntı var. Hücum bölgesinde 4 oyuncumuz takıma katılamadı. Bazıları yeni yılda takıma katılacak. Umudum birçok oyuncumuzun iyileşmesi. Amacım özel çözümler bulmak. Forvetsiz oynayacağız ve gol sorununu çözmek için formül bulmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

FILIPE RELVAS: PUANLAR ALMAK İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Savunmanın defanstan forvet hattından başladığını söyleyen AEK Atina futbolcusu Filipe Relvas, şöyle konuştu:

"Bizim takımda tek bir futbolcu önemli değil. Takım önemli. Savunmayı sadece defans oyuncuları yapmıyor. Savunmamız forvetten başlıyor. Bizim amacımız Samsunspor maçından 3 puan almak. Bu maçta da defansa en önde başlayacağız ve puanlar almak için mücadele edeceğiz."

AEK Atina, basın toplantısının ardından yarın oynanacak maç öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.