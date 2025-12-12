Haberler

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 18. hafta maçları oynanacak

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası yarın başlıyor. Beşiktaş, Mihalıççık Belediyespor ile karşılaşacak. Diğer maçlar arasında Güneysuspor-İstanbul Gençlik ve Spor Toto-Beykoz Belediyespor maçları da yer alıyor.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası yarın başlayacak.

Maç programı şöyle:

Yarın:

17.00 Beşiktaş-Mihalıççık Belediyespor (Süleyman Seba)

14 Aralık Pazar:

13.00 Güneysuspor- İstanbul Gençlik (Güneysu)

14.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler)

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

18.00 DEPSAŞ Enerji As-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

15 Aralık Pazartesi:

16.00 Spor Toto-Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

