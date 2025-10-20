Adnan Polat, Kütahya'da Galatasaraylılar Derneği'nin Açılışına Katıldı

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, 1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin açılış programına katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Polat, Zafer Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çiçeklerle ve tezahüratlarla karşılandı.

Adnan Polat, Kütahya'nın Servi Mahallesi'ndeki 1095 Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Adnan Polat, Galatasaray'ın son yıllarda yakaladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Polat, "Hepimiz görüyoruz, Galatasaray çok iyi gidiyor. Sportif olarak da, ekonomik olarak da çok güçlüler. Dursun Başkan ve yönetimi gerçekten çok başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum, gurur duyuyorum" diye konuştu.

Polat, yeniden başkan olması durumunda izleyeceği yönetim anlayışının mevcut yönetime benzer olacağını belirterek şöyle konuştu: "Muhtemelen yine aynı yönde ilerlerdik. Kulüpteki arkadaşlarla, başkanla ve yöneticilerle sürekli istişare halindeyiz. Galatasaraylılar şu anda çok mutlu, inşallah bu mutluluk devam eder."

1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar, açılış programına katılan Adnan Polat'a ve Kütahyalı taraftarlara teşekkür ederek, "Kütahya'daki Galatasaray sevdalılarını aynı çatı altında bir araya getirmek bizim için gurur verici. Adnan Başkanımızın katılımı bizleri onurlandırdı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA