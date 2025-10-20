Haberler

Adnan Polat, Kütahya'da Galatasaraylılar Derneği'nin Açılışına Katıldı

Adnan Polat, Kütahya'da Galatasaraylılar Derneği'nin Açılışına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, 1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin açılışında sarı-kırmızı taraftarlar tarafından karşılandı. Polat, Galatasaray'ın son dönem başarılarından bahsetti ve yönetimin performansını övdü.

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, 1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin açılış programına katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Polat, Zafer Havalimanı'nda sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından çiçeklerle ve tezahüratlarla karşılandı.

Adnan Polat, Kütahya'nın Servi Mahallesi'ndeki 1095 Kütahya Galatasaraylılar Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Adnan Polat, Galatasaray'ın son yıllarda yakaladığı başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Polat, "Hepimiz görüyoruz, Galatasaray çok iyi gidiyor. Sportif olarak da, ekonomik olarak da çok güçlüler. Dursun Başkan ve yönetimi gerçekten çok başarılı. Kendilerini tebrik ediyorum, gurur duyuyorum" diye konuştu.

Polat, yeniden başkan olması durumunda izleyeceği yönetim anlayışının mevcut yönetime benzer olacağını belirterek şöyle konuştu: "Muhtemelen yine aynı yönde ilerlerdik. Kulüpteki arkadaşlarla, başkanla ve yöneticilerle sürekli istişare halindeyiz. Galatasaraylılar şu anda çok mutlu, inşallah bu mutluluk devam eder."

1905 Kütahya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Uğur Kırdar, açılış programına katılan Adnan Polat'a ve Kütahyalı taraftarlara teşekkür ederek, "Kütahya'daki Galatasaray sevdalılarını aynı çatı altında bir araya getirmek bizim için gurur verici. Adnan Başkanımızın katılımı bizleri onurlandırdı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti: Nöbet tutuyoruz

Üstü kapalı Türkiye korkusunu itiraf etti! Üstelik Meclis'te
Trump: Çin bizimle anlaşmazsa, yüzde 150 ek gümrük vergisi ödemek zorunda kalacak

Trump'tan piyasaları yerle bir edecek tehdit: Yüzde 150'ye çıkarırım
AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi

AK Partili Şamil Tayyar, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın o sözlerine fena sinirlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı

Umrede şaşkına uğratan görüntü: Her gören telefona sarıldı
Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı

Yolcu uçağına meteor çarptı, pilot kanlar içinde kaldı
Almanya'dan 35 yıl sonra ilk kez savaş uyarısı: Gıda stoğu yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaş alarmı! 35 yıl sonra bu uyarıyı yaptılar
Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti

Yardım olsun diye tüm ürünleri alacaktı, fiyatını öğrenince vazgeçti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Babanın gözü döndü, bir aile paramparça oldu
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Daha önce Kur'an yakmıştı! Şimdi de Gazze bombalanırken patlamış mısır yedi

Vahşeti patlamış mısır yiyerek izledi! Sözleri de skandal
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
WhatsApp'ta 'kullanıcı adı' dönemi! Şimdiden rezervasyon yapmanız gerek

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Önceden rezervasyon almak şart
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
İşte çarşaf giyerek sokaklarda dolaşan erkeğin ifadesi

İşte çarşaflı erkeğin ifadesi! Neden sorusuna verdiği yanıt ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.