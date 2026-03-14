Haberler

ADÜ Türkiye'de ilk üçte

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adnan Menderes Üniversitesi, ÜNİLİG 2025-2026 sezonunun ilk üç aylık dönemi sonunda Türkiye genelinde 145 üniversite arasında 3. sırada yer aldı. Öğrenciler toplam 25 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG 2025-2026 sezonunun ilk üç aylık dönemi sonunda Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. Üniversiteler sıralamasında ADÜ, 145 üniversite arasında ilk üçe girerek adını kürsüye yazdırdı.

Sezonun ilk üç aylık performansına göre yapılan değerlendirmede, öğrenciler 12 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak üniversitemizi 3. sıraya taşıdı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, "Üniversitemizin spor alanında elde ettiği bu anlamlı başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. ÜNİLİG 2025-2026 sezonunun ilk döneminde gösterdikleri üstün performansla üniversitemizi Türkiye genelinde ilk üçe taşıyan tüm öğrencilerimizi, antrenörlerimizi ve sürece katkı sunan akademik birimlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıların, disiplinli çalışma ve güçlü takım ruhunun bir sonucu olduğuna inanıyorum. Sezonun geri kalanında da yeni başarıların artarak devam edeceğine inanıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

