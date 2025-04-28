Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu Ege Bölgesi Voleybol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Manisa'da düzenlenen Ege Bölgesi Yurtlig Erkekler Voleybol Turnuvası'nda, Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından düzenlenen Yurtlig Erkekler Ege Bölge Birinciliği Voleybol Müsabakaları, bu yıl Manisa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuva kapsamında Afyon, Aydın, Bilecik, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya ve Muğla illerinden gelen genç sporcular, şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. Rekabetin yanı sıra renkli görüntülere de sahne olan turnuvaya Aydın Adnan Menderes Erkek Öğrenci Yurdu damga vurdu. Başarılı bir performans gösteren Aydın temsilcileri, turnuvada rakiplerini tek tek eleyerek şampiyon oldu. 90 sporcunun mücadele ettiği müsabakaların sonunda dereceye giren takımlar düzenlenen kupa töreniyle madalyalarına kavuştu. - AYDIN