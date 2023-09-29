Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Yatırımları İnceledi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Gerger ilçesinde devam eden spor yatırımlarını yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yatırımları yerinde inceleyen Müdür Fikret Keleş'e, Gerger Kaymakamı Ömer Saygılı, Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy'da eşlik etti. Burada bulunan spor yatırımlarını inceleyen heyet, görevlilerden de çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Müdür Keleş aynı zamanda ilçe gençlik ve spor müdürleriyle de toplantı yaparak değerlendirmelerde bulundu.

Adıyaman'ın en ücra köşelerine kadar yatırım yaptıklarını dile getiren Müdür Fikret Keleş, "Gerger halkımıza ve gençlerimize modern bir bina ile hizmet verecek olan gençlik merkezi ilçemiz için önemli bir yatırım olma özelliğini taşıyor. İlimizin en ücra köşelerine kadar yatırımların ulaşması için 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından yürütülen çalışmalarımız çok yakında tamamlanacaktır. İnşallah geçmiş günlerimize çok yakın bir zamanda döneceğiz. İl merkezinde ve tüm ilçelerde futbol sahası, spor salonu gibi temel spor ihtiyaçlarının bu dönemde tamamlandığını, artık sürecin ilimiz merkez ve ilçelerinde spor kültürünü yansıtacak, gençlerin taleplerini karşılamak üzere yüzme havuzu, gençlik merkezi, gibi diğer tesis ihtiyaçlarına yönelerek yatırımlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN