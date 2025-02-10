Sessiz sedasız bitirdiler: Beşiktaş'tan bir sürpriz transfer daha
Beşiktaş, Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcu, imzayı atmak için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecek. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ödeyecek ve Ricardo'nun eski takımına sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 18 yaşındaki Keny Arroyo'nun ardından ikinci transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kolombiya takımlarında CD La Equidad'da forma giyen 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo'yu kadorsuna kattı.
YARIN İSTANBUL'DA
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;
"Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır.
Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir."
BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ
Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu ve kulübü CD La Equidad ile her konuda anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, bu transfer için 2 milyon euro bonservis ve Kolombiya ekibine sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.
ELAN RICARO KİMDİR?
Elan Ricardo, 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. Bu sezon 3 maça çıkan genç oyuncu, şans bulduğu 211 dakikada 1 gol attı.