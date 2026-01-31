Haberler

Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı
Güncelleme:
Premier Lig hedefine emin adımlarla koşan Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

  • Hull City, Manchester United'dan Toby Collyer'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.
  • Toby Collyer, bu sezon West Brom'da 12 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, emin adımlarla devam ettiği Premier Lig yolculuğunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TOBY COLLYER İMZAYI ATTI

Hull City, Manchester United'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sezonun ilk yarısında West Brom'a kiralanan ancak yaşadığı sakatlık sonrası Manchester United'a geri dönen genç oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hull City'de ter dökecek.

Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

'ÇOK MUTLU VE HAZIRIM'

İmza sonrası konuşan Collyer, 'Buraya katılmaktan dolayı çok mutlu ve hazırım. Premier Lig'e çıkmak için sabırsızlanıyorum.' ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon West Brom'da tüm kulvarlarda 12 maçta sahaya çıkan Collyer, bu maçlarda 1 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
