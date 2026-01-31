Adım adım Premier Lig'e giden Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, emin adımlarla devam ettiği Premier Lig yolculuğunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

TOBY COLLYER İMZAYI ATTI

Hull City, Manchester United'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Toby Collyer'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sezonun ilk yarısında West Brom'a kiralanan ancak yaşadığı sakatlık sonrası Manchester United'a geri dönen genç oyuncu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Hull City'de ter dökecek.

'ÇOK MUTLU VE HAZIRIM'

İmza sonrası konuşan Collyer, 'Buraya katılmaktan dolayı çok mutlu ve hazırım. Premier Lig'e çıkmak için sabırsızlanıyorum.' ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon West Brom'da tüm kulvarlarda 12 maçta sahaya çıkan Collyer, bu maçlarda 1 asist yaptı.