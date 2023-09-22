Adım adım olimpiyatlara! Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları bu zaferle grupta 5'te 5 yaparak liderliğini korudu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 5. maçında Brezilya ile karşılaştı. Rakibine set vermeyen Filenin Sultanları mücadeleyi 3-0 kazandı.

5'TE 5 YAPTIK

A Milli Kadın Voleybol Takımı oldukça üstün bir oyun sergilediği ilk seti 25-21 kazandı. Brezilya'nın dirençli oyununa rağmen Filenin Sultanları, 2. seti de 29-27 kazanmayı bildi ve skoru 2-0'a getirdi. Son seti de 25-19 kazanan Türkiye, grupta 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Grupta liderliğini koruyan ay-yıldızlı ekibin sıradaki rakipleri Japonya ve Belçika olacak.

İLK 2 SIRA OLİMPİYATLARA GİDİYOR

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak. Beşinci maç öncesinde B Grubu'nda milli takım, ev sahibi Japonya ile birlikte 12'şer puanla lider pozisyonunda bulunuyor.