Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı

Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas, Türkiye'de müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. Firmadan yapılan açıklamada, ödeme yapılan kartların güvenli olduğu ancak e-posta adresleri, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin çalındığı belirtildi.

Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas'tan skandal itiraf geldi. Adidas, Türkiye'deki müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı.

ADİDAS MÜŞTERİLERİNİN KİŞİSEK BİLGİLERİ ÇALINDI

Konuya ilişkin Adidas Türkiye'den yapılan açıklamada müşterilerinin e-posta adresleri, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin çalındığı belirtildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli müşterilerimiz, yakın zamanda yaşadığımız ve verilerinizi etkilemiş olabilecek bir sorun hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere ulaşmaktayız.

Ne oldu?

Adidas yakın zamanda Adidas'ın müşterileriyle ilgili bazı verilerin yetkisiz bir üçüncü tarafa ifşa edildiği konusunda bilgilendirilmiştir.

Hangi bilgiler etkilenmiştir?

Söz konusu veriler, müşteri hizmetlerine ekibimizle iletişime geçmiş olan müşterilere ilişkin iletişim bilgilerinden oluşmaktadır. Bu bilgiler arasında isim, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet ve doğum tarihi yer alabilmektedir. Ödeme kartı bilgileri gibi hiçbir finansal bilgi veya şifre olaydan etkilenmemiştir."

Kaynak: Haberler.com / Spor
Trump'la görüşen Zelenski: Rusya ve Ukrayna'nın imzalayacağı memorandum savaşı bitirebilir

Zelenski'den dikkat çeken öneri: Rusya da imzalarsa savaşı bitirebilir
ABD Başkanı Trump: Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Rusya müzakerelere yeniden başlıyor! Yeri de belli gibi
DEVA'dan istifa eden Seda Kaya Ösen CHP'ye katıldı

CHP'ye yeni milletvekili! Özel, rozetini mitingde taktı
Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti! Geride 6 sayfalık not bıraktı

Kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayıp intihar etti
41 yaşında 18 gol atarak 1. Lig'de tarih yazan adam: Marco Paixao

41 yaşında attığı gol sayısıyla 1. Lig'de tarih yazan adam
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi

Deprem sırasında yüzeydeki yarılma anı ilk kez görüntülendi
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
ABD'li iki bankacılık devi birleşme kararı aldı

Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor

Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Bandırmaspor, Süper Lig yolunda finalin kapısını araladı

Süper Lig yolunda 4-1'lik dev zafer! Finalin kapısını araladılar
Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray, Osimhen'e yaptığı teklifi açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.