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Adidas, '44' numaranın Nazi sembolüne benzediği gerekçesiyle Alman futbol formasında kullanımını yasakladı

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Adidas, Alman futbol forması üzerindeki 44 numaranın, Nazi simgesine benzediği gerekçesiyle bu rakamın kullanımını yasakladı.

Alman Futbol Federasyonu'nun Adidas web sitesinde bulunan özelleştirilebilir formalarında kullanılan font, "44" rakamının, Adolf Hitler'in liderliğindeki Schutzstaffel olarak bilinen SS'nin bayrağındaki iki yıldırım benzeri tasarıma benzemesine neden oldu.

Alman tarihçi Michael König, geçtiğimiz hafta sonu X'de forma tasarımındaki şüpheli duruma dikkat çekti. X'ten yapılan bir Almanca-İngilizce çeviriye göre, "Tarihsel olarak, ev sahibi Avrupa Şampiyonası için böyle formaların izin verilmesi çok tartışmalıdır" dedi ve Adidas web sitesindeki ürünün bir ekran görüntüsüyle birlikte paylaştı. Bu forma yaklaşık 108 dolar fiyatla satışa sunuluyor.

Futbol takımları genellikle yaklaşık 23 oyuncuyla sınırlı olsa da, Adidas, Alman Futbol Federasyonu markalı formaları hayranların istediği numara ile özelleştirmelerine izin veriyordu.

Adidas sözcüsü daha sonra The Post'a şunları söyledi: "Formaların kişiselleştirilmesini engelleyeceğiz."

Şirket temsilcisi ayrıca, "Bölücü veya dışlayıcı görüşler markamızın değerlerinin bir parçası değildir" dedi ve Adidas'ın bunun yerine "çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik ettiğini" belirtti.

"Xenophobia, antisemitism, violence and hatred in any form" olarak da belirtti.

Herzogenaurach, Almanya'da merkezi bulunan Adidas, yıllardır ülkenin futbol formalarını geliştiriyor.

Ancak, giyim devinin sözleşmesi 2027'de sona erecek ve yerini rakip Nike alacak.

Ayrıca, Adidas, Alman Futbol Federasyonu'nu tartışmalardan sorumlu tutarak, futbolun Almanya'daki yönetim organı ve ortağı olan 11teamsports'un rakamların tasarımından sorumlu olduğunu ekledi.

Adidas'a yönelik son antisemitizm iddiaları, Ekim 2022'de, şirketin rapçi Kanye West (şimdi Ye olarak bilinir) ile olan ortaklığının, halka açık antisemitik saldırıları nedeniyle sona erdiği zamanı hatırlatıyor.

Bu olayın bir sonucu olarak, Adidas bu ayın başlarında üç on yıldan uzun bir sürenin ardından ilk yıllık zararını açıkladı.

Adidas, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışların bu yıl düşeceğini de uyararak, Alman spor giyim devinin kalan Yeezy envanterini satmaya devam etmesini sağladı.

Adidas, '44' numaranın Nazi sembolüne benzediği gerekçesiyle Alman futbol formasında kullanımını yasakladı

Adidas, '44' numaranın Nazi sembolüne benzediği gerekçesiyle Alman futbol formasında kullanımını yasakladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Almanya Adidas Spor Haberler

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